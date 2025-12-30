Командира ВСУ заподозрили в краже топлива

ГБР Украины уличило командира ВСУ в краже 17 тонн топлива для техники

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что командиру одной из военных частей ВСУ в подконтрольной Украине части Донецкой народной республики было предъявлено обвинение в краже 17 тонн топлива, предназначенного для эксплуатации армейской техники.

ГБР сообщило, что эту схему организовал командир одной из военных частей и привлек к ней своего подчиненного. В период с мая по октябрь 2025 года злоумышленники почти каждые 10 дней списывали дизельное топливо и бензин, а также регулярно подавали заявки на получение горюче‑смазочных материалов для выполнения боевых задач.

Похищенное топливо злоумышленники транспортировали на территорию Запорожской области, контролируемую киевским режимом. За несколько месяцев они, согласно предварительным данным, присвоили более 17 тонн дизельного топлива и бензина.

Недавно сообщалось, что в морге Харьковской области выявили массовые кражи с тел бойцов ВСУ. Одна из работниц срезала обручальные кольца с трупов, а после этого шла в ломбард и сдавала ювелирные украшения. Женщина заключена под стражу.