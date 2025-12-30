Реклама

Силовые структуры
17:28, 30 декабря 2025

Куратора поджогов и диверсий в нескольких регионах России отправили в колонию

В Калининграде организатора диверсий в России приговорили к 24 годам
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Калининградской области двое россиян, чьи данные не разглашаются, получили 24 и 18 лет колонии по делу о государственной измене, организации и исполнении диверсий. Об этом со ссылкой на Балтийской флотский военный суд сообщает ТАСС.

Как установил суд, в период мобилизации один из осужденных договорился о конфиденциальном сотрудничестве с иностранной разведкой и создал диверсионное сообщество. Он вербовал и курировал выполнение десятков поджогов на объектах железнодорожной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения в различных регионах России.

Получившему вместе с ним срок россиянину вменили осуществление нескольких поджогов на железнодорожных объектах. Также осужденные обязаны выплатить 800 и 200 тысяч рублей штрафа соответственно.

По данным МВД,в 2025 году задержаны 300 человек за поджоги на объектах транспорта России.

