Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 30 декабря 2025Мир

Лавров назвал главную цель Европы на Украине

Лавров: Главная цель Европы — подготовка новой агрессии против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главная цель Европы — подготовка новой агрессии против России, о чем свидетельствует продолжающаяся поддержка Украины. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона — сохранить режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить (...) Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны», — указал дипломат.

Лавров также добавил, что страны Запада продолжают демонстрировать «расистскую сущность», с сохранением которой урегулирование конфликта на Украине невозможно.

Ранее Лавров заявил, что успех переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта возможен лишь в том случае, если власти Украины прекратят свою «преступную и террористическую политику».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok