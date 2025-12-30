Лавров: Успех переговоров невозможен без прекращения преступной политики Украины

Успех переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта возможен лишь в том случае, если власти Украины прекратят свою «преступную и террористическую политику». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«Без прекращения всей этой преступной политики невозможен успех переговоров о достижении надежного долгосрочного урегулирования украинского кризиса», — сказал дипломат.

29 декабря Лавров сообщил, что Киев пытался атаковать резиденцию президента России в Новгородской области. По словам дипломата, все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены. Он добавил, что переговорная позиция Москвы будет пересмотрена с учетом перехода Киева к политике государственного терроризма.

После этого российский лидер Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что позиция России по урегулированию конфликта будет пересмотрена после попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать его резиденцию.