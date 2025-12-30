Реклама

00:05, 30 декабря 2025Мир

Лавров назвал условия для прекращения боевых действий на Украине

Лавров: Выбора нового президента на Украине недостаточно для урегулирования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в беседе с агентством «Россия сегодня» назвал условия для прекращения боевых действий на Украине. Интервью опубликовано на сайте ведомства.

По его словам, проведения президентских выборов недостаточно. Он отметил, что необходимо работать, прежде всего, над юридически обязывающими гарантиями устранения первопричин конфликта. Глава ведомства также добавил, что следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, ее демилитаризацию и денацификацию. Он также заявил о прекращении военного освоения странами НАТО территории Украины.

«И, конечно, Киев и его западные покровители должны признать новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не тратит силы на установление сроков окончания конфликта на Украине. По его словам, конкретные сроки называют представители Европы. Министр также напомнил, что у Москвы есть конкретные задачи.

