Мать призналась в расправе над двумя детьми в российском регионе

В Иркутске жительница признала вину в расправе над двумя своими детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На допросе женщина раскаялась в содеянном. Вечером 28 декабря в квартире Иркутска нашли двух детей трех и пяти лет без признаков жизни. Было возбуждено уголовное дело, под подозрение попала мать несовершеннолетних. Женщину доставили в отдел.

