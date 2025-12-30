Реклама

08:08, 30 декабря 2025Силовые структуры

Мать призналась в расправе над двумя детьми в российском регионе

В Иркутске мать признала вину по делу об убийстве двух детей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Иркутске жительница признала вину в расправе над двумя своими детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На допросе женщина раскаялась в содеянном. Вечером 28 декабря в квартире Иркутска нашли двух детей трех и пяти лет без признаков жизни. Было возбуждено уголовное дело, под подозрение попала мать несовершеннолетних. Женщину доставили в отдел.

Ранее сообщалось, что в Туве СК возбудил еще одно дело после расправы над подростком на школьной елке.

