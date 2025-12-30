Медведев описал ситуацию в зоне проведения СВО

Медведев: Российские военные продолжают громить врага

Российские военные продолжают продвигаться в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Ситуацию на фронте описал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram.

Медведев обозначил, что 2025 год «принес много разного, сложного и очень важного».

«Наши Вооруженные силы продолжают доблестно громить врага (...) И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы», — заключил он.

Ранее Медведев назвал важнейший результат 2025 года. По его словам, речь идет о понимании неизбежности победы России.