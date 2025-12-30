Медведев заявил, что все понимают неизбежность победы России

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал важнейшим результатом 2025 года то, что теперь все понимают неизбежность победы России. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, уходящий год принес много «разного, сложного и очень важного». Политик обратил внимание на успехи Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции, а также на укрепление рубля «вопреки западным предсказаниям». «И конечно, теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года», — констатировал Медведев.

Политик также пожелал «в научных целях», чтобы «заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере» и тщательно исследовано, имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Медведев обвинил украинского лидера в попытке сорвать мирное урегулирование конфликта, назвав его вонючим киевским ублюдком. Так российский политик отреагировал на попытку ВСУ ударить почти сотней беспилотников по резиденции президента России Владимира Путина.