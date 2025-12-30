Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:51, 30 декабря 2025Бывший СССР

Минобороны Украины предложили подсчитать оставшееся у страны время

Волонтер Чмут: Минобороны Украины нужно подсчитать оставшееся у страны время
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетМинобороны

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Минобороны Украины нужно подсчитать время, оставшееся у страны до коллапса. Об этом заявил украинский волонтер Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

Отвечая на вопрос о том, приближается ли фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) к коллапсу, он предложил посчитать необходимое и имеющееся количество солдат, учитывая потери, случаи самовольного оставления частей и прирост численности войск от мобилизации.

«Это хорошее упражнение для Министерства обороны, Генерального штаба, офиса президента — посчитать честно для себя, сколько реально у нас еще есть времени. А дальше понять, что с этим временем можем делать», — сказал волонтер.

По его словам, ранее таким никто на Украине не занимался, однако после серии разговоров с его участием в Минобороны страны и офисе президента заявили, что попробуют провести такие подсчеты. При этом Чмут подчеркнул, что остается вопрос о достоверности данных, которые будут использовать официальные власти, так как на высоком уровне опасаются рассказывать о плохих новостях.

Ранее стало известно, что российские войска начали наступление широким фронтом в Сумской области. Утверждается, что оперативная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке продолжает ухудшаться.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok