Военкоры сообщили о наступлении ВС России широким фронтом в Сумской области

Российские войска наступают широким фронтом в приграничной Сумской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Утверждается, что оперативная обстановка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке продолжает ухудшаться. По словам военкоров, российские военные продвинулись к центру Андреевки, а также взяли под контроль район Константиновки и начали бои за Кондратовку, зажимая населенный пункт в клещи.

«В ходе последней наступательной операции заметно увеличивается площадь взятой под контроль территории к северу от города Сумы более чем до 230 квадратных километров, еще около 50 квадратных километров региона считаются "серой зоной"», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Глава государства назвал создание буферной зоны очень важной задачей, которая обеспечивает безопасность приграничных регионов России.