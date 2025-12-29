Путин дал поручение по буферной зоне на границе с Украиной

В 2026 году зона безопасности на границе с Украиной должна быть расширена. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в зоне специальной военной операции, пишет ТАСС.

Глава государства назвал создание буферной зоны очень важной задачей, которая обеспечивает безопасность приграничных регионов России. «И в 2026 году, безусловно, нужно эту работу продолжить», — сказал он.

Как доложил Путину командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров, полоса безопасности в Сумской области составляет более 16 километров в глубину и 60 километров по линии фронта.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если военная помощь Киеву будет продолжаться, буферная зона может занять почти всю площадь Украины. К посту он добавил видео с картой страны, в котором вне полосы безопасности осталась лишь ее небольшая часть на западе.