Москвичам предсказали северное сияние в Новый год

ИКИ РАН: Вероятность северного сияния в новогоднюю ночь в Москве составляет 20 %

В новогоднюю ночь у жителей Москвы есть шанс увидеть северное сияние. Вероятность явления предсказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Северные сияния на территории страны будут вызваны магнитными бурями. Заметнее всего космическое световое шоу будет в северных и северо-западных регионах страны — в том числе в Санкт-Петербурге. Однако есть вероятность ярких сияний и в Москве — ее ученые оценивают в 20 процентов.

Специалисты отметили, что новогодняя ночь с яркими огнями и фейерверками в целом не является благоприятным временем для наблюдения за северными сияниями, к тому же в эту ночь небо будет освещать яркая растущая Луна.

«Увидеть "невидимое" в таких случаях могут помочь видоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов, которые обладают заметно большей чувствительностью в тех диапазонах, где лежит излучение северных сияний, чем глаз человека», — посоветовали в РАН.

Ранее россиян предупредили о магнитных бурях в новогоднюю ночь. Согласно прогнозам, магнитная буря слабого уровня G1 ожидается в ночь на 1 января и продлится утром, после чего утихнет.