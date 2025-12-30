Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:48, 30 декабря 2025Экономика

Москвичам предсказали северное сияние в Новый год

ИКИ РАН: Вероятность северного сияния в новогоднюю ночь в Москве составляет 20 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетМагнитные бури:

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В новогоднюю ночь у жителей Москвы есть шанс увидеть северное сияние. Вероятность явления предсказали в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Северные сияния на территории страны будут вызваны магнитными бурями. Заметнее всего космическое световое шоу будет в северных и северо-западных регионах страны — в том числе в Санкт-Петербурге. Однако есть вероятность ярких сияний и в Москве — ее ученые оценивают в 20 процентов.

Специалисты отметили, что новогодняя ночь с яркими огнями и фейерверками в целом не является благоприятным временем для наблюдения за северными сияниями, к тому же в эту ночь небо будет освещать яркая растущая Луна.

«Увидеть "невидимое" в таких случаях могут помочь видоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов, которые обладают заметно большей чувствительностью в тех диапазонах, где лежит излучение северных сияний, чем глаз человека», — посоветовали в РАН.

Ранее россиян предупредили о магнитных бурях в новогоднюю ночь. Согласно прогнозам, магнитная буря слабого уровня G1 ожидается в ночь на 1 января и продлится утром, после чего утихнет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о местонахождении Путина после попытки атаки на резиденцию

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    ВСУ выпустили дроны по Краснодарскому краю

    Десятки рейсов задержались в России из-за погоды

    Кремль ответил на вопрос о доказательствах попытки удара ВСУ по резиденции Путина

    Норвежский лыжник-чемпион возмутился приездом российского тренера на международный турнир

    В Кремле отреагировали на заявление Трампа о новых ударах по Ирану

    Седельные тягачи Dongfeng GX снова начнут поступать к дилерам в России

    В российском регионе разбушевалась стихия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok