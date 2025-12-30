Реклама

06:01, 30 декабря 2025

Мужчина превратил уборку в игру и столкнулся с «гнилостным запахом смерти»

Олег Давыдов
Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником DumpsterPuff рассказал, как попытка навести порядок в холодильнике обернулась для него тяжелыми дополнительными хлопотами. Причиной стал сгнивший овощ.

«Мой психотерапевт как-то предложил мне превращать домашние дела в игры. Это сработало в некоторых случаях, поэтому мне пришла в голову идея: баскетбол с мусорным ведром! Я доставал плотно закрытые контейнеры с испортившимися продуктами из холодильника и кидал в стоящее в паре метров от меня ведро», — написал автор.

Вскоре он отодвинул ведро чуть подальше, чтобы игра была веселее. На его точности это не сказывалось, пока дело не дошло до последнего испорченного овоща — упакованного в обычную бумагу огурца.

«Я бросил его в сторону мусорного ведра, но он ударился о край, отскочил, упал на пол и разлетелся на куски. Примерно так, как это сделал бы наполненный водой шарик, только с гнилостным запахом смерти. Мне пришлось в спешке загнать кошек в спальню, чтобы они не подходили к этому месту, и потратить целый рулон бумажных полотенец и огромное количество дезинфицирующего средства. На уборку ушло около получаса. Я больше никогда в жизни не буду покупать огурцы», — заключил автор.

Ранее другая пользовательница Reddit придумала вонючую месть для школьной задиры. По словам автора, та донимала ее без всякой видимой причины, чтобы просто поразвлечься.

