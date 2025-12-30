Реклама

12:33, 30 декабря 2025

На Украине объяснили сдачу командного пункта в Гуляйполе

Бойко: Командный пункт в Гуляйполе был сдан из-за кризиса в ТРО
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Студия Рогаткина / РИА Новости

Украинский командный пункт в Гуляйполе был легко взят российскими подразделениями из-за кризиса в подразделениях территориальной обороны (ТРО). Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале.

«Причина не является тайной: [находившаяся в Гуляйполе] 102-я отдельная бригада ТРО давно "стерта" и с таким некомплектом личного состава не способна выполнять боевые задачи», — написал журналист.

По его словам, военнослужащие бригады массово дезертируют с позиций из-за истощения и отсутствия отдыха, а батальоны территориальной обороны комплектуются только принудительно мобилизованными, которых «как собак отловили на улице».

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что украинская военная служба правопорядка проводит расследование по факту потери командно-наблюдательного пункта ВСУ в Гуляйполе Запорожской области.

