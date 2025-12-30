Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:40, 30 декабря 2025Бывший СССР

На Украине признали превосходство России в боях за Курскую область

Чмут: Украина после выхода из Курской области потеряла стратегическую инициативу
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украина после выхода из Курской области фактически потеряла всю стратегическую инициативу. Об этом рассказал волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

По его словам, украинская армия теряет больше при попытке наступать, чем российская. Волонтер добавляет, что Вооруженные силы России «быстрее и качественнее» адаптируются к конфликту.

Кроме того, отмечает Чмут, ВСУ «вдолгую» имеют не самый оптимистичный сценарий. «После окончания Курской наступательной операции фактически вся стратегическая инициатива находится в руках россиян», — заявил волонтер.

Ранее Тарас Чмут рассказывал, что у украинской армии на фронте происходит стратегический кризис. В дальнейшем, замечает он, такого рода ситуация может перерасти в коллапс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «"Орешник" покажется невинным фейерверком». Военкор предложил вариант сокрушительного ответа Украине на атаку резиденции Путина

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

    Женщина неожиданно разбогатела на 12,7 миллиона долларов в день рождения дочери

    В Европе осудили Трампа за слова о Путине

    В Европе нашли объяснение лояльности Трампа к России

    Азербайджан пригрозил пожизненными сроками гражданам за участие в СВО

    В МВД России раскрыли основные критерии оценки эффективности автошкол

    Удары соседа напугали Йемен и вынудили принять меры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok