На Украине признали превосходство России в боях за Курскую область

Чмут: Украина после выхода из Курской области потеряла стратегическую инициативу

Украина после выхода из Курской области фактически потеряла всю стратегическую инициативу. Об этом рассказал волонтер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

По его словам, украинская армия теряет больше при попытке наступать, чем российская. Волонтер добавляет, что Вооруженные силы России «быстрее и качественнее» адаптируются к конфликту.

Кроме того, отмечает Чмут, ВСУ «вдолгую» имеют не самый оптимистичный сценарий. «После окончания Курской наступательной операции фактически вся стратегическая инициатива находится в руках россиян», — заявил волонтер.

Ранее Тарас Чмут рассказывал, что у украинской армии на фронте происходит стратегический кризис. В дальнейшем, замечает он, такого рода ситуация может перерасти в коллапс.