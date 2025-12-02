На Украине заявили о стратегическом кризисе для ВСУ на фронте

Волонтер ВСУ Чмут: На фронте происходит стратегический кризис

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте происходит стратегический кризис, который может перерасти в коллапс. Об этом заявил волонтер ВСУ Тарас Чмут, передает «Страна.ua».

«На фронте происходит стратегический кризис. Силы обороны теряют позиции, отступают, и перспектив для изменения нет. (...) Этот кризис по худшему сценарию приведет к потере государственности, в текущем сценарии — к тому, что фронт будет проходить по Днепру», — рассказал украинский волонтер.

По его словам, у ВСУ «проваливаются» целые батальонные участки обороны, а в скором времени начнут «проваливаться» целые бригады, пока это не приведет к коллапсу.

Ранее директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар заявил, что способность украинской армии сдерживать оборону неуклонно падает, а коллапс ее сопротивления является неизбежным. По его словам, растет и усталость украинского населения от продолжающегося конфликта.