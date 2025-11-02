Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:36, 2 ноября 2025Бывший СССР

В Европе предрекли неизбежный коллапс обороны ВСУ

Испанский экс-военный Агилар заявил, что коллапс обороны ВСУ неизбежен
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Способность украинской армии сдерживать оборону неуклонно падает, а коллапс ее сопротивления является неизбежным. С такой позицией выступил испанский военный в запасе, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар, передает РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что срок крушения обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокращается ровно также, как и возможности Североатлантического альянса (НАТО) предоставлять Киеву вооружение. По данным собеседника агентства, растет и усталость украинского населения от продолжающегося конфликта.

«Все указывает на то, что, когда момент наступит, фронт рухнет, и это будет катастрофой», — подытожил Агилар, отмечая, что президент США Дональд Трамп и эксперты Пентагона знакомы с ситуацией, поэтому они подталкивают к «некоему прекращению огня».

Ранее британская газета The Telegraph раскрыла план главы Белого дома Дональда Трампа, который, по мнению издания, «последовательно принимает решения, направленные против Украины», осложняя положение Киева. В этом смысле журналисты выделяют намерения Трампа остановить Конгресс США, откладывая вопрос одобрения «каких-либо новых многомиллиардных пакетов помощи».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе предрекли неизбежный коллапс обороны ВСУ

    США нанесли смертоносный удар по судну в Карибском море

    Стало известно о требовании Генпрокуратуры к экс-советнику Чубайса

    В России оценили возможность удара «Орешником» по Киеву

    В России высказались о судьбе сдавшихся в Красноармейске бойцов ВСУ

    Россиян предупредили о штрафе за детские коляски в подъездах

    Хакеры сообщили о получении данных первых лиц офиса Зеленского

    В Германии сделали признание о России

    В Италии спрогнозировали итог секретной встречи по Украине

    Приговоренного к 11 тысячам лет тюрьмы основателя криптобиржи нашли мертвым в тюрьме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости