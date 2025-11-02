Испанский экс-военный Агилар заявил, что коллапс обороны ВСУ неизбежен

Способность украинской армии сдерживать оборону неуклонно падает, а коллапс ее сопротивления является неизбежным. С такой позицией выступил испанский военный в запасе, директор Испанского института геополитики Хуан Антонио Агилар, передает РИА Новости.

При этом аналитик подчеркнул, что срок крушения обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сокращается ровно также, как и возможности Североатлантического альянса (НАТО) предоставлять Киеву вооружение. По данным собеседника агентства, растет и усталость украинского населения от продолжающегося конфликта.

«Все указывает на то, что, когда момент наступит, фронт рухнет, и это будет катастрофой», — подытожил Агилар, отмечая, что президент США Дональд Трамп и эксперты Пентагона знакомы с ситуацией, поэтому они подталкивают к «некоему прекращению огня».

Ранее британская газета The Telegraph раскрыла план главы Белого дома Дональда Трампа, который, по мнению издания, «последовательно принимает решения, направленные против Украины», осложняя положение Киева. В этом смысле журналисты выделяют намерения Трампа остановить Конгресс США, откладывая вопрос одобрения «каких-либо новых многомиллиардных пакетов помощи».