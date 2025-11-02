Telegraph: Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины, что осложняет положение Киева. План американского лидера раскрыла британская газета The Telegraph.

«На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», — утверждается в статье.

Как пишет The Telegraph, Трамп хочет, чтобы Европа взяла на себя львиную долю расходов на поддержку Киева, а американское оружие будет продано Украине на коммерческих условиях, а не отправлено в дар. При этом глава США оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы они помогали Украине за свой счет, пожаловался бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Ранее стало известно, что Пентагон разрешил Белому дому поставлять Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом отмечалось, что окончательное решение о передаче оружия остается за Трампом.