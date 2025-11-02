Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
01:24, 2 ноября 2025Интернет и СМИ

В Британии раскрыли план Трампа по Украине

Telegraph: Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп последовательно принимает решения, направленные против Украины, что осложняет положение Киева. План американского лидера раскрыла британская газета The Telegraph.

«На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», — утверждается в статье.

Как пишет The Telegraph, Трамп хочет, чтобы Европа взяла на себя львиную долю расходов на поддержку Киева, а американское оружие будет продано Украине на коммерческих условиях, а не отправлено в дар. При этом глава США оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы они помогали Украине за свой счет, пожаловался бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Ранее стало известно, что Пентагон разрешил Белому дому поставлять Tomahawk Вооруженным силам Украины (ВСУ). При этом отмечалось, что окончательное решение о передаче оружия остается за Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пригрозил вторжением еще одной стране

    Во Франции выступили с призывом в отношении Зеленского

    В европейской стране на украинцев обрушилась «волна агрессии»

    В Британии раскрыли план Трампа по Украине

    Командующий дронами ВСУ пригрозил ударами по России

    В одесский ночной клуб нагрянула полиция из-за русских песен

    Мерца высмеяли за желание помочь «разбомбившей Германию» Украине

    Трамп оскорбил американского телеведущего

    Тренер «Динамо» объяснил плохое качество льда музыкальной церемонией

    Бывший президент Украины раскрыл подробности разговора с Путиным о Майдане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости