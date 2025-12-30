Реклама

На Украине раскрыли причины краха ВСУ в Гуляйполе

Украинский журналист Бойко: Крах ВСУ в Гуляйполе связан с дезертирством
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Крах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе связан с высоким уровнем дезертирства. Такое заявление сделал демобилизованный из украинской армии журналист Владимир Бойко, соответствующий пост он опубликовал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Из-за катастрофической ситуации на фронте перед 18 декабря поступил новый приказ: никакого отдыха, всех снова направить на позиции. Бойцы, когда об этом узнали, просто сели в автомобили и уехали домой», — раскрыл он.

По словам Бойко, каждый день из украинской армии дезертирует более тысячи военнослужащих. Он также подчеркнул, что самыми истощенными подразделениями ВСУ являются батальоны территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что за прошедший год число судебных дел в отношении военнослужащих ВСУ, которых обвиняют в дезертирстве и неявке к месту службы, выросло более чем в два раза по сравнению с 2024 годом, составив почти 74 тысячи. Уточняется, что речь идет о делах, возбужденных по части 5 статьи 407 УК Украины.

