Волонтер Чмут: Позиции Украины на фронте осложняются из-за недостатка резервов

Позиции Украины на линии фронта осложняются из-за недостатка стратегических резервов и увеличения числа участков, на которых Вооруженные силы (ВС) России проводят активные наступательные действия. Об этом заявил украинский волонтер Тарас Чмут в интервью «Украинской правде».

«Количество резервов у нас не увеличивается. Мобилизация падает. Далее вопрос потерь — это не только погибшие, это и санитарные потери, и просто люди, которые увольняются со службы по разным законным причинам», — сказал он.

При этом Чмут отметил, что рано или поздно ВС России смогут найти слабый участок фронта и выйти на оперативное пространство.

Ранее британская газета The Guardian сообщила, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не осталось резервов после атаки на Курскую область в 2024 году. «Сырские полки, названные в честь главнокомандующего [ВСУ] Александра Сырского, поскольку они находятся под его непосредственным командованием, понесли тяжелые потери, в результате чего у Украины осталось недостаточно резервов», — говорится в материале.