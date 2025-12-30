Журналист Бойко: Ежедневно из ВСУ дезертируют более тысячи солдат

Украинский журналист Владимир Бойко заявил, что ежедневно из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют более одной тысячи солдат. Его слова приводит RT.

«Каждый день из украинского войска дезертируют более одной тысячи военнослужащих, то есть один человек каждые 1-1,5 минуты», — отметил Бойко.

По словам Бойко, эта тенденция свидетельствует о том, что у Украины фактически нет армии и восстановить ее уже невозможно. Журналист отметил, что «точка невозврата пройдена».

Ранее сообщалось, что всего в 2025 году из рядов ВСУ дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии. Согласно подсчетам, с января по октябрь 2025 года из рядов ВСУ дезертировали или ушли в СОЧ (самовольное оставление части) более 176 тысяч человек. Данных за ноябрь и декабрь нет, однако с учетом тенденции за весь 2025 год их число может варьироваться от 214 до 230 тысяч.