09:36, 30 декабря 2025Забота о себе

Назван прячущийся в утренних простынях симптом смертельной болезни

Mirror: Ночная потливость может быть симптомом рака почки или лейкемии
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Британские врачи назвали неочевидный симптом смертельно опасных болезней, прячущийся в утренних простынях. Об опасности ночной потливости пишет Mirror со ссылкой на специалистов Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Специалисты подчеркнули, что большинство людей потеют ночью, и это нормально. «Однако если вы регулярно просыпаетесь на мокрых простынях, следует обратиться к врачу. Чрезмерная ночная потливость — это когда вы потеете так сильно, что пижама и постельное белье промокают насквозь, несмотря на то, что в помещении, где вы спите, прохладно», — уточнили врачи.

К чрезмерному потоотделению по ночам, по их словам, могут приводить рак почки, лейкемия, медуллярный рак щитовидной железы, лимфома Ходжкина, неходжкинская лимфома, рак костей и предстательной железы.

Ранее американка Пейдж Зайферт рассказала, что в 24 года у нее нашли рак кишечника третьей стадии. Она назвала три симптома, которые были у нее, но она приняла их за что-то незначительное.

