Перенесшая рак кишечника молодая женщина назвала три важных симптома

Daily Mail: 25-летняя американка назвала кровь в стуле и боли симптомами рака

Жительница США Пейдж Зайферт, у которой в 24 года нашли рак кишечника, назвала три важных симптома заболевания. Ее слова приводит Daily Mail.

Зайферт рассказала, что в августе 2024 года у нее появились кровь в стуле, боли в животе и постоянная усталость. «В моем случае боли были очень нерегулярными. Они случались изредка, но когда случались, я чувствовала, что что-то не так. Это могла быть тошнота, боли в животе или спазмы», — вспоминает молодая женщина.

Американка утверждает, что сначала не думала о раке, и врач, к которому она обратилась, был с ней согласен, так как у молодых женщин такой диагноз встречается очень редко. Тем не менее когда обычное лечение не помогло, ее отправили на колоноскопию, которая показала запущенный рак, успевший распространиться за пределы кишечника.

По словам девушки, дальнейшие анализы показали, что у нее третья стадия заболевания. В качестве лечения ей назначили 12 курсов химиотерапии, которые оказались эффективными. Сейчас Пейдж 25 лет и признаков рака у нее нет.

