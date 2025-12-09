Реклама

12:28, 9 декабря 2025Забота о себе

21-летняя девушка после операции обнаружила переехавшую с руки на язык татуировку

Metro: В Британии студентке Харриет восстановили язык с помощью кожи с руки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Harriet Trewhitt

В Британии 21-летней студентке актерского факультета Харриет сделали операцию, после которой она обнаружила, что ее татуировка переехала с руки на язык. Свою историю девушка рассказала в беседе с Metro.

В декабре 2024 года у девушки появилась небольшая язва на языке, которой та не придала особого значения, а врачи решили, что она просто прикусила язык. Однако рана долго не заживала. Харриет снова обратилась к медикам, и в этот раз анализы показали, что у нее плоскоклеточный рак языка.

Хирурги успешно провели операцию по удалению раковой опухоли, после которой девушке нужно было восстановить половину языка. Для этого врачи использовали кожу и кровеносные сосуды с левой руки Харриет.

На руке у девушки была татуировка, которую она сделала после того, как победила депрессию, — точка с запятой. Теперь этот фрагмент кожи находится под языком студентки. «Точка с запятой используется, когда авторы хотят закончить предложение, но продолжают его. Здесь автором является человек, а точка с запятой — это его жизнь», — объяснила она значение татуировки.

Когда Харриет пришла в себя, ей пришлось заново учиться говорить. Однако сейчас девушка полностью восстановилась и продолжила учебу в университете. В 2026 году она планирует получить диплом. Студентка добавила, что снова нанесла на руку такую же татуировку.

Ранее онколог Андрей Нефедов перечислил факторы риска рака легких. Он утверждает, что вероятность появления онкологического заболевания у курящих женщин выше, чем у мужчин.

