Экономика
01:28, 30 декабря 2025

Названа стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Стенякина: Стоимость пенсионного балла в 2026 году составит 65,6 тыс. рублей
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / Global Look Press

Каждый россиянин пенсионного возраста может докупить недостающие баллы и стаж, чтобы ему назначили страховую пенсию. Стоимость одного такого балла в 2026 году составит 65,6 тысяч рублей, об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы, члена комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерину Стенякину («Единая Россия»).

«Максимально в 2026 году можно докупить 8,7 пенсионного балла. Но надо помнить, что для заявителей (кроме самозанятых) существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем уплаты добровольных взносов», — пояснила Стенякина.

В текущем же году стоимость одного балла составляет 60,4 тысячи рублей.

Для получения страховой пенсии по старости жителям страны требуется рабочий стаж не менее 15 лет и минимум 30 пенсионных баллов, которые накапливаются ежегодно. Если же баллов не хватает, можно подать заявление в Социальный фонд на «добровольное вступление в отношения по обязательному пенсионному страхованию» и докупить баллы.

Ранее депутат Игорь Антропенко призвал разрешить одной категории россиян выходить на пенсию раньше.

