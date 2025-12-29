Одной категории россиян призвали разрешить выходить на пенсию раньше

Депутат Антропенко: Ветераны труда должны выходить на пенсию раньше

Депутат Игорь Антропенко, представляющий в Госдуме партию «Единая Россия», призвал разрешить ветеранам труда выходить на пенсию раньше. Слова парламентария приводит РИА Новости.

Эта мера, по его мнению, может стать эффективным инструментом поддержки вышеуказанной категории граждан. Кроме того, более ранний выход на пенсию ветеранов труда поспособствовал бы снижению социальной напряженности в российском обществе, полагает Антропенко.

Граждане с внушительным трудовым стажем, добавил он, должны выходить на пенсию раньше предусмотренных законодательством сроков. К 2028 году, согласно пенсионной реформе, женщины смогут получать соцвыплаты по старости с 60 лет, а мужчины — с 65. Антропенко считает целесообразным снизить эти сроки для ветеранов труда на год. Рассмотреть соответствующую инициативу парламентарий попросил главу Минтруда Антона Котякова.

С учетом проблемы старения населения и острого кадрового голода, охватившего ключевые отрасли российской экономики, ряд экспертов не видит весомых предпосылок для смягчения условий выхода на пенсию в стране. Напротив, в последнее время в СМИ все чаще стали звучать опасения аналитиков по поводу возможного повышения пенсионного возраста в обозримом будущем. В Госдуме заверили, что власти не собираются прибегать к этой мере.