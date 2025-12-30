Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:40, 30 декабря 2025Путешествия

Названы лучшие места мира для путешествий в 2025 году

TripAdvisor назвала Лондон лучшим местом мира для путешествий в 2025 году
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Лучшим местом мира для путешествий в 2025 году по итогам международной премии Travellers' Choice Awards назван Лондон, Великобритания. Полный список опубликован на сайте онлайн-сервиса TripAdvisor.

Рейтинг был составлен на основе отзывов туристов, собранных в течение года. Путешественники посчитали, что в британской столице есть большое разнообразие возможностей для развлечений. На второй строчке — индонезийский остров Бали, похожий на «живую открытку». Замкнул тройку лидеров Дубай — место, где современная культура сочетается с историей.

В десятку лучших также попали Сицилия (Италия), Париж (Франция), Рим (Италия), Ханой (Вьетнам), Марракеш (Марокко), Крит (Греция), Бангкок (Таиланд).

Ранее Radical Storage назвал Краков самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. Уточняется, что 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok