Названы лучшие места мира для путешествий в 2025 году

TripAdvisor назвала Лондон лучшим местом мира для путешествий в 2025 году

Лучшим местом мира для путешествий в 2025 году по итогам международной премии Travellers' Choice Awards назван Лондон, Великобритания. Полный список опубликован на сайте онлайн-сервиса TripAdvisor.

Рейтинг был составлен на основе отзывов туристов, собранных в течение года. Путешественники посчитали, что в британской столице есть большое разнообразие возможностей для развлечений. На второй строчке — индонезийский остров Бали, похожий на «живую открытку». Замкнул тройку лидеров Дубай — место, где современная культура сочетается с историей.

В десятку лучших также попали Сицилия (Италия), Париж (Франция), Рим (Италия), Ханой (Вьетнам), Марракеш (Марокко), Крит (Греция), Бангкок (Таиланд).

Ранее Radical Storage назвал Краков самым чистым городом мира, что делает его наиболее комфортным для путешествий. Уточняется, что 98,5 процента отзывов туристов о чистоте в этом польском городе положительные.

