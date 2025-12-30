Реклама

Экономика
07:41, 30 декабря 2025

Названы самые востребованные в России категории работников

РИА Новости: Самой востребованной среди работодателей оказалась сфера торговли
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В 2025 году самой востребованной среди российских работодателей оказалась сфера торговли, в этой отрасли было наибольшее количество вакансий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

В январе-сентябре число предложений о трудоустройстве в этой сфере оказалось на 16,2 процента больше, чем за тот же период 2024 года. На долю. ретейла за отчетный период пришлось в общей сложности 45,5 процента всех вакансий, уточнили эксперты.

В 2025-м в топ вакансий также вошли предложения для соискателей без опыта работы, на их долю пришлось 20,2 процента всех вакансий. В то же время год к году число такого рода вакансий снизилось на 18,5 процента. Тройку лидеров замкнули предложения о трудоустройстве в сферах транспорта и логистики (доля 11,3 процента, снижение на 11,8 процента).

После нескольких лет активного поиска соискателей в 2025 году на российском рынке труда стала прослеживаться обратная динамика, указывали ранее в Центробанке (ЦБ). На фоне роста издержек, пояснили в регуляторе, отечественные работодатели стали делать ставку на удержание действующих сотрудников вместо найма новых. Все это привело к постепенному завершению «зарплатной гонки», констатировали в Банке России.

