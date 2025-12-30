Spiegel: В Германии проводят расследование из-за нацизма и домогательств в армии

В Германии разразился скандал, в результате которого власти проводят расследование в отношении 55 военнослужащих 26-го парашютного полка, которых обвинили в симпатиях к нацизму, принятии наркотиков и домогательствах к девушкам. Об этом сообщает журнал Spiegel.

В частности, по словам представителя бундесвера, расследование было инициировано после нескольких жалоб от женщин-военнослужащих 26-го парашютного полка. Это послужило поводом для начала проверок, которые «привели к получению дополнительных сообщений», касавшихся «инцидентов, связанных с сексуальными домогательствами, экстремистским поведением и нарушениями Закона о наркотиках».

«Сообщения о случаях правоэкстремизма, сексуальных домогательств и употребления наркотиков в Цвайбрюкене ужасают», — приводит издание слова главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса. Он также раскритиковал военных за первоначальную реакцию, призвав оперативно реагировать на подобные инциденты.

5 декабря бундестаг Германии одобрил законопроект о возвращении призыва на воинскую службу: 323 депутата проголосовали «за», 272 — «против», один человек воздержался.

В ответ тысячи школьников и студентов вышли на акции протеста против военной реформы. Часть протестующих во время митингов использовала лозунг «Лучше жить при [президенте России Владимире] Путине, чем воевать». Эта фраза, сказанная 6 октября 18-летним студентом Яном Вагнером из Ганновера в эфире главного телевещателя страны ARD, стала поводом для обсуждения и расколола молодежь.