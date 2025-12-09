«Лучше жить при Путине!» Германию охватила волна «школьных забастовок». Как это связано с ожиданием войны с Россией?

Политолог Хорольская: Призыв в ФРГ частично отражает страх перед войной с РФ

Власти ФРГ пытаются педалировать тему якобы угрозы со стороны России возвращением воинской повинности и призыва на службу в бундесвер (вооруженные силы) страны. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат политических наук, научный сотрудник сектора политических проблем европейской интеграции ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Мария Хорольская.

Это не значит, что они готовятся непременно на Россию напасть. Но все-таки эта реформа частично отражает страх перед возможным конфликтом Мария Хорольская научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

5 декабря бундестаг (парламент) Германии одобрил законопроект о возвращении призыва на воинскую службу: 323 депутата проголосовали «за», 272 — «против», один человек воздержался. В ответ тысячи школьников и студентов вышли на акции протеста против военной реформы.

В 90 городах Германии прошли протесты сразу после решения о возвращении призыва на воинскую службу

В чем заключается военная реформа?

Согласно законопроекту, с 1 января 2026 года все юноши 2008 года рождения и младше будут должны пройти по достижении 18-летнего возраста медицинскую комиссию и анкетирование, включающее в себя вопросы о семейном положении и жизненных достижениях. При разработке реформы был использован опыт Швеции: набор на службу будет осуществляться среди добровольцев и увеличиваться постепенно, но в случае нехватки желающих будет проведена жеребьевка среди всех военнообязанных.

Девушки также смогут при желании служить по призыву и пройти медкомиссию. Для мужчин предусмотрен штраф за отказ от участия в анкетировании и прохождения медосмотра, однако власти пока не определили точную сумму.

Мария Хорольская отметила целый ряд факторов, повлиявших на принятие реформы:

попытка увеличить численность бундесвера в первую очередь за счет резервистов;

необходимость избежать удара по бизнесу и экономике ФРГ;

непопулярность воинской службы в обществе.

Политолог также отметила существенные ошибки властей: например, планы ввести лотерею для набора призывников были озвучены в последний момент без соответствующего объяснения. Эксперт также указала на нехватку инфраструктуры для набора и размещения значительного количества призывников.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Как на реформу отреагировала молодежь?

Значительную часть протестующих составили школьники, которых возвращение воинского призыва затронет напрямую, из-за чего митинги получили название «школьных забастовок». Один из организаторов митинга в Гамбурге, 15-летний Элиас, высказался против милитаризации общества и отметил, что протесты поддержал федеральный профсоюз работников образования и науки.

Антимилитаризм в Германии Идеи об отказе от военной силы и пацифизме сформировались в ФРГ примерно к 1950-м годам и стали ключевым компонентом стратегической культуры — совокупности идей и моделей поведения, используемых при формировании внешней политики. На стратегическую культуру послевоенной Германии напрямую повлияли поражение во Второй мировой войне, а также разделение страны на ФРГ и Германскую демократическую республику (ГДР). Основной закон ФРГ, принятый в 1949 году, изначально содержал запрет на использование бундесвера за пределами Германии и участие в боевых действиях. Эта норма была изменена только в 1994 году решением Конституционного суда, который разрешил участие в санкционированных ООН миротворческих операциях. Критическое отношение к армии и использованию военной силы усилилось по мере роста левых настроений в обществе после протестов 1968 года, а также появления в 1980-х годах партии «Союз 90/Зеленые». Окончание холодной войны и объединение Германии привело к постепенному сокращению бундесвера, а также к отмене воинского призыва в 2011 году. Немецкий политолог Ян Техау выделяет «воинствующий пацифизм» (militant pacifism) и антимилитаризм как ключевые компоненты стратегической культуры ФРГ до 2022 года. Однако настроения в обществе изменились после начала специальной военной операции и речи бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца 27 февраля 2022 года, провозгласившего эпоху «смены времен» (Zeitenwende), а также программы масштабного перевооружения бундесвера. Критика в адрес Шольца за нежелание предоставлять вооружение Украине привела к снятию запрета на танков Leopard и другой военной помощи в конце 2022 года, благодаря чему Берлин стал вторым крупнейшим поставщиком оружия Киеву.

По мнению подростка, введение воинской повинности является попыткой «стариков»-политиков использовать молодежь в своих целях. Он также предположил, что добровольцами после введения призыва станут прежде всего выходцы из бедных слоев общества, которых будет привлекать заявленный ежемесячный доход в 2,6 тысячи евро (230,6 тысячи рублей).

Я могу сказать [о планах на будущее после школы] только то, что сказали бы большинство людей моего возраста: понятия не имею. Знаю только, что точно не хочу служить в немецкой армии Элиас организатор протестов против воинского призыва в Гамбурге

Часть протестующих во время митингов использовала лозунг «Лучше жить при [президенте России Владимире] Путине, чем воевать». Эта фраза, сказанная 6 октября 18-летним студентом Яном Вагнером из Ганновера в эфире главного телевещателя страны ARD, стала поводом для обсуждения и расколола молодежь.

Я бы не стал защищать [страну]. Я думаю, что украинцы, например, не принесли себе никакой пользы, воюя с Россией Ян Вагнер немецкий студент в эфире телеканала ARD

Руководство страны пока официально не комментировало протесты, однако политики правящей коалиции уже раскритиковали протестующих: например, депутат ландтага (земельного парламента) Шлезвиг-Гольштейна от Христанско-демократического союза Мартин Баласус обвинил школьников в «излишней смелости», «наивности» и даже якобы поддержке России. Политик призвал недовольных обсудить вместо митингов на учебных занятиях возможные последствия победы России в конфликте на Украине.

Когда речь заходит о том, чтобы сплотиться и поддержать бундесвер в все более трудные времена, такие организации, как Левая партия, «Союз Сары Вагенкнехт» и различные малоизвестные инициативы, наносят удар в спину нашим вооруженным силам. Это безответственно Мартин Баласус депутат ландтага (земельного парламента) Шлезвиг-Гольштейна

Мария Хорольская отметила в разговоре с «Лентой.ру» недовольство молодежи риторикой властей о возможном вооруженном конфликте с Россией до 2030 года. Она подчеркнула, что на отношение к военной реформе повлияли и ошибки властей: введение лотереи вызвало у молодежи негативные исторические коннотации. При этом политолог призвала скептически относиться к лозунгу «Лучше жить при Путине, чем воевать».

Для немецкой молодежи антивоенные, пропалестинские, климатические протесты достаточно характерны. Но я бы не стала воспринимать эти высказывания всерьез: это скорее очень громкий и вызывающий лозунг, потому что лозунги часто и должны быть вызывающими Мария Хорольская научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

Фото: Christian Mang / Reuters

Почему Германия возвращает призыв?

Одной из целей реформы является увеличение численности вооруженных сил Германии к 2035 году примерно до 260 тысяч солдат по сравнению с нынешними 180 тысячами, а также привлечение дополнительных 200 тысяч резервистов. Также продолжается принятая в 2022 году программа перевооружения бундесвера на сумму в 100 миллиардов евро за счет специального фонда.

17 ноября министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что война между Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Россией может начаться до 2029 года. Он призвал вооруженные силы стран альянса тщательно подготовиться к ведению возможных боевых действий.

Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть и те, кто считает, что это возможно уже в 2028 году, а некоторые военные историки и вовсе полагают, что мы провели последнее мирное лето Борис Писториус министр обороны Германии

По мнению Марии Хорольской, на действия Берлина влияет желание администрации президента США Дональда Трампа заставить партнеров по НАТО к 2035 году нарастить боеспособность национальных армий, достичь уровня военных расходов в 3,5 процента от ВВП и 1,5 процентов на инфраструктуру двойного назначения, а также сместить фокус с Европы на Индо-Тихоокеанский регион.. Как подчеркнула политолог, несмотря на заявления Бориса Писториуса о конфликте с Россией до 2030 года, программы планирования Берлина тесно связаны с критериями альянса.

Во многом, даже, может быть, в большей степени, эта реформа связана с изменением трансатлантических отношений, и страхом, что США больше не готовы защищать Евросоюз и Германию Мария Хорольская научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Хорольская Фото: Анастасия Петрова / РИА Новости

Однако политолог отметила попытки властей ФРГ изменить сложившиеся антимилитаристские представления в обществе за счет темы возможной угрозы со стороны России. Хорольская также указала, что изменение стратегической культуры страны произошло после одобрения обществом поставок военной помощи Украине: если до 2022 года поставки вооружений в зону конфликта воспринимались гражданами ФРГ как «подливание масла в огонь», то сейчас значительная часть населения считает их необходимыми.

Это попытка действительно изменить стратегическую культуру путем алармизма и создать образ «врага у ворот» Мария Хорольская научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова