Одна страна захотела поставлять в Россию ананасы и манго

Посол Санчес: Колумбия работает над экспортом в Россию ананасов и манго

Колумбия захотела поставлять в Россию бананы, ананасы и манго. О работе над поставками рассказал посол страны в Москве Хорхе Игнасио Сорро Санчес, его цитирует РИА Новости.

Как заявил глава дипломатической миссии, страна Южной Америки работает над диверсификацией экспортной корзины.

«Мы ищем альтернативные пути доставки товаров из Колумбии. Какие-то маршруты более выгодные, какие-то более сложные, но мы находим решения этого вопроса», — пояснил Санчес.

По словам посла, с какими-то компаниями удалось наладить логистику через Европу, но эти маршруты отличаются дополнительными затратами — как денежными, так и временными. Власти пытаются отыскать новые маршруты для бизнеса, чтобы тот мог развивать торговое сотрудничество с Россией.

В 2025 году ананасы в России подорожали на 16 процентов. Сильнее всего цены на фрукт росли в октябре — за месяц они увеличились на 7 процентов. Месяцем ранее средняя стоимость ананаса составляла 567 рублей, а в ноябре — уже 607 рублей.