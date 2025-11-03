Экономика
10:07, 3 ноября 2025Экономика

В России резко подорожал один фрукт

АТОЛ: В 2025 году ананасы в России подорожали на 16 процентов
Вячеслав Агапов

Фото: Razmik Zackaryan / Ura.ru / Globallookpress.com

В 2025 году ананасы в России подорожали на 16 процентов. О резком росте цен со ссылкой на данные АТОЛ сообщает Telegram-канал Shot.

Сильнее всего цены на фрукт росли в октябре — за месяц они увеличились на семь процентов. Месяцем ранее средняя стоимость ананаса составляла 567 рублей, а в ноябре — уже 607 рублей. В 2024 году приобрести фрукт можно было за 523 рубля. При этом до конца года стоимость может вырасти еще на 10 процентов.

Как отмечают авторы, в Москве ананасы можно купить по цене от 600 до 1200 рублей за килограмм. Стоимость зависит от сорта, страны и логистики. Большая часть фруктов (80 процентов) поступает на прилавки из Коста-Рики.

Россиянам уже прогнозировали возможное подорожание мандаринов. К Новому году они могут подорожать на 20 процентов. Сейчас эти фрукты в среднем стоят 224 рубля за килограмм — на три процента больше, чем годом ранее, когда стоимость составляла 217 рублей. «Чем ближе к Новому году, тем дороже становятся фрукты, итоговое повышение цен может превысить 20 процентов», — предупреждали аналитики.

