В России подорожают мандарины

SHOT: Мандарины в России могут подорожать на 20 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Мандарины в России могут подорожать на 20 процентов к Новому году. Цены на фрукт уже начали расти, пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на данные аналитиков АТОЛ.

Сейчас мандарины в среднем стоят 224 рубля за килограмм — на три процента больше, чем годом ранее, когда цена составляла 217 рублей. «Чем ближе к Новому году, тем дороже становятся фрукты, итоговое повышение цен может превысить 20 процентов», — говорится в материале.

По данным канала, в настоящий момент цены на мандарины в московских магазинах варьируются от 95 до 915 рублей за килограмм в зависимости от сорта, страны выращивания и точки продажи. Дороже всего беби-мандарины, а также сорта из Азии, ЮАР и Южной Америки.

Ранее бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский спрогнозировал рост цен на коньяк в России. В 2026 году стоимость популярного алкоголя увеличится на 9-15 процентов.

