Россиян предупредили о подорожании популярного вида алкоголя

Финансист Трепольский: Цены на коньяк в России вырастут на 9-15 % в 2026 году

Розничные цены на популярный у россиян коньяк увеличатся в среднем на 9-15 процентов в следующем году. Такой прогноз дал финансовый аналитик, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. Его слова приводит «Газета.Ru».

Темпы роста цен на коньяк окажутся одними из самых стремительных в сравнении с подорожанием остальной алкогольной продукции, представленной на российском рынке, предупредил эксперт. Подобная динамика будет обусловлена более высокой базовой стоимостью этого крепкого напитка, пояснил Трепольский.

В 2026 году, согласно ожиданиям аналитика, заметно подорожает в том числе водка. Розничные цены на этот вид алкоголя на внутреннем рынке увеличатся на 7-12 процентов, полагает он. Удорожанию водки и коньяка поспособствует повышение акцизной ставки на алкоголь крепостью выше 18 процентов. Со следующего года тариф за литр безводного спирта повысится на 11,4 процента — с 740 до 824 рублей, резюмировал Трепольский.

На фоне подорожания популярных у россиян видов алкоголя в стране заметно падает спрос на них. По итогам первых семи месяцев 2025 года суммарные объемы продаж водки на внутреннем рынке просели на 4,2 процента, а коньяка — на 9,8 процента. В январе-сентябре выпуск первого вида крепких напитков упал на 6 процентов, второго — на 17 процентов, констатировали в Росалкогольтабакконтроле.