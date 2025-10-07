В России заметно упало производство водки

Производство водки в России сократилось на 6 процентов в январе-сентябре

По итогам первых девяти месяцев 2025 года суммарные объемы производства водки на российском рынке сократились на 6 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. О заметном снижении показателя сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля (РАТК).

За отчетный период в стране выпустили в общей сложности 52,413 миллиона декалитров этого вида крепкого алкоголя, уточнили в ведомстве. Водка оказалась не единственным сегментом, в котором эксперты зафиксировали падение производства. Выпуск коньяка за это время просел на 17 процентов, до 5,706 миллиона декалитров.

В целом производство алкогольной продукции, если не брать в расчет выпуск пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, упало на 9,1 процента, примерно до 120,8 миллиона декалитров. Что касается крепких напитков (выше 9 процентов), то в этом сегменте был отмечен спад на 4,2 процента (до 78,4 миллиона декалитров), резюмировали в РАТК.

Вместе с объемами выпуска падает и спрос на вышеуказанные алкогольные напитки. В январе-июле продажи водки в России сократились на 4,2 процента, до 41,36 миллиона декалитров, а реализация коньяка — на 9,8 процента (до 7,12 миллиона). В целом продажи спиртных напитков крепостью свыше девяти процентов за это время уменьшились на 1,3 процента, до 66,78 миллиона декалитров.