Ольга Серябкина снялась в меховой шапке и без штанов

Певица Ольга Серябкина снялась в меховой шапке и боди
Карина Черных

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина снялась в откровенном образе. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница предстала в размещенном видео в меховой шапке, сидя в шезлонге. При этом она надела белое боди, отказавшись от штанов и демонстрируя обнаженные ноги.

Вдобавок звезда выбрала обувь на каблуках, завершив образ массивными серьгами золотого цвета.

Ранее в декабре Ольга Серябкина вышла на публику в оголяющем грудь платье. Вместе с тем ей собрали волосы в гладкую прическу и нанесли макияж в стиле «смоки айс».

