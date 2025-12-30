Осужденного за коррупцию экс-мэра российского города выпустят из колонии

Экс-мэра Ярославля Урлашова выпустят из колонии в Твери 30 декабря

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, выходит из колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, срок заключения Урлашова истекает 2 января, его отпустят 30 декабря.

Экс-мэр Ярославля получил 12,5 года колонии строгого режима в 2016 году. Тогда суд установил, что он и несколько его подчиненных с декабря 2012 по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у предпринимателя в счет участия в реализации муниципального проекта. Урлашов настаивал, что деньги он не просил, а этой суммой его хотели отблагодарить.

