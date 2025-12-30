Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:27, 30 декабря 2025Силовые структуры

Осужденного за коррупцию экс-мэра российского города выпустят из колонии

Экс-мэра Ярославля Урлашова выпустят из колонии в Твери 30 декабря
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов, осужденный за коррупцию, выходит из колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, срок заключения Урлашова истекает 2 января, его отпустят 30 декабря.

Экс-мэр Ярославля получил 12,5 года колонии строгого режима в 2016 году. Тогда суд установил, что он и несколько его подчиненных с декабря 2012 по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у предпринимателя в счет участия в реализации муниципального проекта. Урлашов настаивал, что деньги он не просил, а этой суммой его хотели отблагодарить.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 11 годам колонии экс-вице-губернатора Кубани за взятку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме призвали присвоить спецоперации на Украине новый статус

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Сексолог назвала идеальную частоту секса

    На Украине призвали лишить гражданских права влиять на выборы

    Ближневосточная страна ударила по Йемену из-за ссоры с союзником

    Россиян предупредили о штрафе за шумное празднование Нового года

    Стоимость порции оливье измерили в рабочих часах россиянина

    В Госдуме отреагировали на отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина

    Перечислены самые подорожавшие товары в 2025 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok