Депутат ГД Картаполов заявил, что Россия не будет бить по квартире Зеленского

Вооруженные силы России не будут бить по квартире украинского президента Владимира Зеленского. Так вероятность удара оценил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит Daily Storm в Telegram.

По словам депутата, квартира Зеленского останется целой, так как должна быть сохранена для истории. «Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор», — заявил он.

Парламентарий отметил, что цели ответного удара за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина уже определены, однако раньше срока названы не будут.

Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.