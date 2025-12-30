Реклама

Оценена вероятность удара России по квартире Зеленского

Депутат ГД Картаполов заявил, что Россия не будет бить по квартире Зеленского
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Mykola Ivashchenko / Shutterstock / Fotodom  

Вооруженные силы России не будут бить по квартире украинского президента Владимира Зеленского. Так вероятность удара оценил депутат Госдумы Андрей Картаполов, его слова приводит Daily Storm в Telegram.

По словам депутата, квартира Зеленского останется целой, так как должна быть сохранена для истории. «Это будет не квартира Зеленского с золотыми унитазами — она должна остаться целой, чтобы показать потом народу, как жил этот кровавый киевский диктатор», — заявил он.

Парламентарий отметил, что цели ответного удара за атаку на резиденцию президента России Владимира Путина уже определены, однако раньше срока названы не будут.

Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

