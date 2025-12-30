Реклама

05:55, 30 декабря 2025Мир

Перепалку Зеленского с Трампом включили в список определяющих мировую политику событий

FT назвала перепалку Зеленского с Трампом определившим мировую политику событием
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Перепалка, случившаяся между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также при участии американского вице-президента Джей Ди Вэнса, оказалась в списке ключевых событий, определивших мировую политику в 2025 году. Так ее охарактеризовал главный обозреватель международных отношений Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

В Овальном кабинете 28 февраля Вэнс сыграл решющую роль в конфронтации с украинским лидером, упрекнув его в неблагодарности. Трамп подлил масла в огонь, обвинив Зеленского в «игре в третью мировую войну», напоминает издание.

В итоге у лидеров стран Европы получилось помочь восстановить нормальные отношения между представителями США и Украины, но при этом администрация американского президента практически прекратила напрямую отправлять финансовую и военную помощь Киеву.

Ранее была раскрыта причина отсутствия Вэнса на встрече с Зеленским во Флориде. По словам политолога-американиста Малека Дудакова, вице-президент США считается одним из самых жестких скептиков в отношении Украины в нынешней американской администрации.

