Из жизни
12:49, 30 декабря 2025Из жизни

Подмененная в младенчестве в роддоме женщина отсудила компенсацию

В Испании женщина узнала, что ее подменили в роддоме, и отсудила компенсацию
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: paulaphoto / Shutterstock / Fotodom

Испанский суд присудил крупную денежную компенсацию подмененной в младенчестве женщине. Об этом сообщает The Brussels Times.

История началась в июне 2002 года, когда двоих новорожденных по неизвестной причине перепутали в больнице города Лагроньо. Правда открылась лишь годы спустя, когда одна из выросших девочек сделала ДНК-тест. Узнав о произошедшем, женщина обратилась в суд и подала иск против роддома. В 2021 году факт подмены окончательно подтвердился для обеих семей. Причиной назвали человеческий фактор.

В 2025 году суд постановил, что региональная служба здравоохранения обязана выплатить женщине компенсацию за «необратимые последствия» ошибки. В судебном решении подчеркивалось, что пострадавшая потеряла возможность узнать свою биологическую мать, которой не стало в 2018 году.

В итоге власти предложили 23-летней истице сумму в 850 тысяч евро (около 77,6 миллиона рублей) каждой, но она и ее адвокат сочли ее недостаточной. Вторая пострадавшая требует через суд три миллиона евро (около 273,8 миллиона рублей). Приговор еще не является окончательным: как истица, так и представители системы здравоохранения имеют право подать апелляцию в Верховный суд Испании.

Ранее сообщалось, что в Италии женщина украла новорожденного ребенка из роддома и пыталась выдать его за своего. 53-летняя итальянка пошла на преступление, так как много лет не могла забеременеть.

    Обсудить
