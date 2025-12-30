Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:38, 30 декабря 2025Путешествия

Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

Полицейские наткнулись на тело британца с пулевыми ранениями в Коста-Бланке
Алина Черненко

Фото: Ivanb.photo / Shutterstock / Fotodom

Британца нашли бездыханным с пулевыми ранениями на популярном туристическом курорте Европы — в испанской Коста-Бланке. Об этом сообщает таблоид The Mirror.

Уточняется, что 21 декабря полицейские наткнулись на окровавленное тело 29-летнего иностранца, изрешеченное пулями, в жилом доме в районе Кампоамор. До этого правоохранители получили информацию от друзей мужчины о том, что с ним случилось «что-то серьезное».

Материалы по теме:
Сафари на людей. Богачам из Европы продавали туры в зону боевых действий для «снайперского туризма». Что известно о расследовании?
Сафари на людей. Богачам из Европы продавали туры в зону боевых действий для «снайперского туризма». Что известно о расследовании?
13 ноября 2025
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024

Как пишет издание, детективы Гражданской гвардии Испании рассматривают это как преступление, связанное с наркотиками. Арестов пока не произведено.

По данным источника, инцидент произошел спустя несколько недель после того, как еще один британец чудом выжил, получив как минимум три пулевых ранения на автостоянке в Коста-Бланке. По машине 32-летнего мужчины выстрелили около 15 раз. Пострадавшего оперативно доставили в больницу и поместили в отделение интенсивной терапии.

Позже стало известно, что целью нападения стал один из двух британцев, арестованных и находящихся под следствием по делу о вооруженном ограблении в каннабис-клубе в соседнем Сан-Фульхенсио в 2024 году. Ему разрешили выйти из тюрьмы под залог.

В сентябре туристка случайно стала жертвой стрельбы, начавшейся во время ее отдыха в США. Всего преступник ранил трех человек — двоим оказали помощь, а мать-одиночка не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о встрече с Путиным

    В России массово проверяют резервистов. Могут ли их отправить на СВО

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    МИД России заявил протест прибалтийским странам

    Популярная блогерша раскрыла секрет идеальных ног в 60 лет

    Полицейские наткнулись на изрешеченное пулями тело мужчины на популярном курорте Европы

    Названы сроки хранения новогодних блюд после застолья

    Миллиард пользователей смартфонов призвали обновиться

    Мощное землетрясение произошло в Тихом океане

    На Западе призвали Трампа дать военный ответ на попытку удара по резиденции Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok