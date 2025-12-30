Реклама

Из жизни
11:14, 30 декабря 2025Из жизни

Пойманную в реке рыбу размером больше человека пришлось отпустить

В Камбодже отпустили сома длиной 215 сантиметров, пойманного в реке Меконг
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Rohimin prakoso / Shutterstock / Fotodom

Камбоджийские власти спасли огромную рыбу, размеры которой превышали рост человека. Об этом сообщает издание Khmer Times.

Гигантского шильбового сома поймали в реке Меконг в камбоджийской провинции Кампонгтям. Его длина составляла 215 сантиметров, а вес — не менее 100 килограммов.

Поскольку этот вид считается редким, рыбакам пришлось передать свой улов сотрудникам Провинциальной администрации по рыбным ресурсам. Те приняли решение отпустить рыбу в Меконг.

Ранее сообщалось, что в США рыболов поймал гигантского голубого сома, но лишился рекорда штата, потому что не смог взвесить улов. Из-за размеров рыба не поместилась на весах.

