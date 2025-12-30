Пропавший россиянин почти двое суток провел в обмерзшей аэролодке на льду водохранилища

В Красноярском крае спасли застрявшего на льду водохранилища в аэролодке мужчину

В Красноярском крае спасатели помогли мужчине, застрявшему в аэролодке на льду Красноярского водохранилища. Об этом сообщило краевое учреждение «Спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, 26 декабря 35-летний местный житель выехал из залива Шумиха в Новоселово на судне на воздушной подушке, после чего пропал. На поиски россиянина отправились спасатели Дивногорского поисково-спасательного отряда, которые нашли его в застрявшей аэролодке. Выяснилось, что в пути судно обмерзло и не могло двигаться дальше.

К посту также приложено фото, на котором видно замерзшую аэролодку и стоящего на ней мужчину.

Спасатели успешно эвакуировали россиянина. Подробности о его состоянии не приводятся.

Ранее на Байкале похоронный кортеж, перевозивший тело в отдаленное село Онгурен, почти на двое суток застрял в снегу в 20-градусный мороз. Всего в ловушке оказались 18 человек, в том числе старики и дети. Чтобы сохранять тепло, водители не глушили двигатели.

