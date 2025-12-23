Реклама

19:51, 23 декабря 2025Россия

Появились видео с застрявшим на двое суток на Байкале кортежем с телом и 18 россиянами

Опубликованы кадры с застрявшим в сугробах под Иркутском похоронным кортежем
Константин Лысяков
Константин Лысяков

В сети появились видео с похоронным кортежем, который почти на двое суток застрял в сугробах по пути в отдаленное село Онгурен Иркутской области. Ролики опубликовал Mash в Telegram.

Первая запись, предположительно, снята сразу после того, как автомобили застряли в сугробах. Видно, как одну из машин пытаются откопать двое мужчин. «Полдороги проехали, конечно. Кое-как продрались везде. Снега до метра навалило, — говорит оператор, показывая округу. — Ничего не видно — ни Байкала, ничего. Сейчас будем цепи надевать на УАЗик».

Следующее видео снято уже в сумерках. На записи автомобили похоронного кортежа продолжают откапывать лопатами.

Как выяснило издание, на дороге застряли 18 человек, в том числе старики и дети. Чтобы сохранять тепло, водители не глушили двигатели. Сотрудники МЧС по пути к кортежу дважды просили о помощи, так как спецтехника застревала в снегу. Спасателям удалось добраться до россиян только спустя сутки.

Ранее сообщалось, что похоронный кортеж выехал в село Онгурен 18 декабря. Люди провели в снежной ловушке при 20-градусном морозе почти двое суток. По словам местного депутата Алексея Забалова, вытащить застрявшие автомобили помогли местные жители.

    Обсудить
