Мир
16:09, 30 декабря 2025Мир

Путин направил праздничные поздравления лидерам двух стран ЕС

МИД: Путин направил поздравительные послания Орбану и Фицо
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин направил главам иностранных государств и правительств праздничные поздравления по случаю Рождества и наступающего Нового года. Об этом сообщает МИД РФ.

В числе иностранных лидеров, получивших поздравительные послания от президента России, дипведомство упомянуло двух глав правительств стран Европейского союза (ЕС), а именно премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо. Кроме того, поздравления от Путина получили президент США Дональд Трамп, председатель КНР Си Цзиньпин, Папа Римский Лев XIV и еще более трех десятков действующих и бывших руководителей иностранных государств.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет работать в новогодние праздники. Он добавил, что пока неизвестно, будет ли глава государства участвовать в каких-либо публичных мероприятиях.

