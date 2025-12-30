Россиянам назвали цену одного бутерброда с черной икрой

«Контур.Маркет»: Бутерброд с черной икрой обойдется жителям России в 656 рублей

Стоимость одного бутерброда с черной икрой к новогодним праздникам в России составит 656 рублей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на аналитиков «Контур.Маркета».

Аналитики взяли для расчетов 10 граммов черной икры, 10 граммов сливочного масла и 30 граммов хлеба, а проанализировали 1,7 миллиона чеков для икры и 5,6 миллиона чеков для масла и хлеба. Период был взят за ноябрь-декабрь 2025 года.

Полноценный набор продуктов для бутерброда в магазине будет стоить 13 023 рубля, а самой дорогой станет икра — ее цена за 200 граммов в среднем по стране составляет 12 662 рубля. 180 граммов масла — 283 рубля, а хлеб — 78 рублей.

Ранее врач Ольга Тарасова предупредила россиян об опасности бутербродов с икрой, белым хлебом и маслом.