Россиянка побывала в США и описала страну фразой «взрыв мозга для человека из СССР»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «взрыв мозга для человека из СССР». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Ершова обратила внимание на различия между Россией и США, особенно отметив факт, от которого у нее «слегка едет крыша». В материале речь идет о праздновании Рождества 25 декабря.

«А ведь логично. Рождество — это про рождение, про свет, про начало. А Новый год — это уже следом, как продолжение. А у нас в России почему-то все наоборот: сначала наелись, напились, полежали лицом в салате, а потом такие: "О, кстати, сегодня Рождество. В церковь же нужно сходит"», — объяснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о непривычных для россиян особенностях жизни в США. Она отметила, что помощь в этой стране — это не подвиг, а норма.

