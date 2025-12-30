Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:40, 30 декабря 2025Путешествия

Россиянка побывала в США и описала страну фразой «взрыв мозга для человека из СССР»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и описала страну фразой «взрыв мозга для человека из СССР». Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Ершова обратила внимание на различия между Россией и США, особенно отметив факт, от которого у нее «слегка едет крыша». В материале речь идет о праздновании Рождества 25 декабря.

«А ведь логично. Рождество — это про рождение, про свет, про начало. А Новый год — это уже следом, как продолжение. А у нас в России почему-то все наоборот: сначала наелись, напились, полежали лицом в салате, а потом такие: "О, кстати, сегодня Рождество. В церковь же нужно сходит"», — объяснила она.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала о непривычных для россиян особенностях жизни в США. Она отметила, что помощь в этой стране — это не подвиг, а норма.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины. Политик назвал необходимое для этого условие

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    Рядом с резиденцией Трампа ограничивали воздушное сообщение

    Российский губернатор описал самый страшный день за время СВО

    Москвичам предсказали погодные качели

    Тарасова назвала спортсмена года в России

    Мирошник раскрыл число погибших от атак ВСУ россиян

    В США выступили с предупреждением к ЕС из-за России

    Российская авиакомпания опровергла информацию о «самолете-призраке»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok