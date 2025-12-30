Реклама

Россия
12:22, 30 декабря 2025Россия

Российские войска заняли населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: ВС России взяли под контроль Лукьяновское в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Речь идет о селе Лукьяновское в Запорожской области, где боевые действия вели подразделения группировки войск «Днепр». Помимо того, российским войскам удалось нанести поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белогорье, Орехов, Преображенка и Садовое.

Противник за сутки лишился до 40 бойцов, американского бронетранспортера М113, 11 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее Минобороны России сообщило, что с 28 по 29 декабря средства противовоздушной обороны отразили атаку 91 ударного беспилотника ВСУ на государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

