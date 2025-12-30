Российский Ми-34М1 совершил первый полет

«Ростех»: Вертолет Ми-34М1 с российским двигателем совершил первый полет

Многоцелевой вертолет Ми-34М1 с российским турбовальным двигателем ВК-650В совершил первый полет. Машина займет нишу, в которой ранее были представлены иностранные вертолеты, сообщил «Ростех».

Холдинг «Вертолеты России» начал летные испытания опытного образца Ми-34М1 с новым двигателем. Вертолет поднял в воздух летчик-испытатель Национального центра вертолетостроения имени Миля и Камова Сергей Барков. В ходе полета проверили устойчивость и управляемость вертолета, а также определили нагрузки на основные агрегаты в режиме горизонтального полета с выполнением разворотов.

«Впереди сертификационные испытания и организация серийного выпуска Ми-34М1, который, без сомнения, по достоинству оценят эксплуатанты», — сказал гендиректор «Вертолетов России» Николай Колесов.

ВК-650В — это первый российский двигатель для вертолетов взлетной массой до 4 тонн. Мощность силового агрегата на взлетном режиме составляет 650 лошадиных сил.

В сентябре стало известно, что первый полет совершила импортозамещенная версия многоцелевого вертолета «Ансат» с российскими двигателями ВК-650В.