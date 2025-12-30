Реклама

Экономика
13:01, 30 декабря 2025Экономика

Седельные тягачи Dongfeng GX снова начнут поступать к дилерам в России

«Автостат»: Российский импортер Dongfeng возобновил продажу седельных тягачей GX
Марина Аверкина

Фото: Антон Белицкий / Коммерсантъ

Официальный импортер китайской марки Dongfeng в России — компания «Дунфэн Мотор Рус» — возобновляет продажу седельных тягачей модели GX с колесной формулой четыре на два (индекс DFH4180). Об этом сообщил «Автостат» со ссылкой на пресс-службу производителя.

Начать реализацию этой техники удалось после того, как Росстандарт отменил свой предыдущий запретительный приказ и соответствующие изменения были внесены в национальную часть Единого реестра Одобрений типа транспортного средства (ОТТС).

В настоящий момент все предусмотренные процедуры успешно завершены. Модель Dongfeng GX 4x2 полностью соответствует действующим в России нормам и вновь доступна для покупки у официальных дилеров марки, специализирующихся на коммерческом транспорте.

Напомним, что в июле 2025 года было приостановлено действие ОТТС на указанные грузовики. В ответ импортер организовал отзывную кампанию, целью которой было приведение автомобилей в полное соответствие с нормативами Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН).

Ранее в декабре Росстандарт сообщил об отзыве 12914 грузовиков Dongfeng DFH4180 (GX). Под этот отзыв попали 9308 единиц техники, которые были проданы в период с 15 января 2023 по 11 июля 2025 года, а также еще 3606 новых автомобилей этой модели, которые пока не поступили в продажу.

